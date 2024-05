Królewski podejmuje kluczową decyzję. Oto główny kandydat na trenera Wisły

Wisła Kraków przystąpi do sezonu 2024/25 pod wodzą nowego szkoleniowca. Klub właśnie rozstał się z Albertem Rude, który trenerskie stery dzierżył do grudnia ubiegłego roku. Kto przejmie schedę po Hiszpanie? Jak informuje "Gazeta Krakowska", głównym kandydatem pozostaje znakomicie przy Reymonta znany Kazimierz Moskal. Ogłoszenie kluczowej decyzji nastąpi we wtorek lub środę.