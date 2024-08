Kpiny z Wisły Kraków. Rywale nie mieli litości. Posypały się gromy

Wisła Kraków przystępowała do czwartkowego meczu z Cercle Brugge z wielkimi nadziejami, lecz wszystko skończyło się jeszcze większą porażką. Belgijska drużyna pokonała "Białą Gwiazdę" aż 6:1. A tamtejsze media po spotkaniu były bezlitosne dla podopiecznych trenera Kazimierza Moskala opisując to, co zrobił z nimi ich przedstawiciel w europejskich pucharach.