Kosztowna wygrana Wisły Kraków. Mają problem

Wisła Kraków. Luis Fernandez pauzuje za kartki

- Pomysł na zastąpienie Luisa mam od dłuższego czasu, bo dość długo grał z trzema kartkami. Nie dawał się jednak sprowokować, a w meczu z Termaliką także nie było z jego strony żadnego impulsu, by otrzymać kartkę. Po wślizgu jego noga poszła dalej i dostał kartkę. Chciałbym to zagranie jeszcze raz zobaczyć - podkreślał po spotkaniu trener Sobolewski.

Szkoleniowiec być może ma plan na zastąpienie Fernandeza, ale jego realizacja wcale nie musi być prosta. Hiszpan to bowiem motor napędowy całej ofensywy - w tym sezonie zdobył już 20 bramek i wraz z Karolem Czubakiem z Arki Gdynia prowadzi w klasyfikacji strzelców . Do tego Hiszpan dorzucił sześć asyst.

- Mam nadzieję, że zawodnik, który zastąpi Luisa w Bielsku-Białej da zespołowi to, co powinien. A w jakim to będzie układzie taktycznym, to jeszcze się zastanowimy - zaznacza Sobolewski.