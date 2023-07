Kosmiczny wynik Wisły Kraków. To robi ogromne wrażenie

"Drodzy Kibice. Każda droga ma swój koniec... Dziękuję bardzo za wielkie wsparcie, które otrzymywałem na każdym kroku. Warto było grać, poświęcać się dla Was. Podjąłem niełatwą dla mnie decyzję o zakończeniu kariery. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam. Kuba

Chwilę później klub poinformował, że to właśnie podczas meczu ze Stalą Rzeszów wieloletni kapitan reprezentacji Polski zostanie oficjalnie pożegnany.

"5 sierpnia 2023 roku to ważna data dla wiślackiej społeczności nie tylko ze względu na inaugurację rozgrywek sezonu 2022/2023 przy Reymonta, lecz także na przypadające na ten dzień pożegnanie Jakuba Błaszczykowskiego w roli piłkarza Wisły Kraków. Legendarny pomocnik zakończy piękną karierę piłkarską w obecności wiernych fanów "Białej Gwiazdy" w trakcie meczu Wisła Kraków - Stal Rzeszów" - podała Wisła.

Na stadion Wisły padnie rekord frekwencji?

Chwilę później rozpoczęła się sprzedaż biletów na to spotkanie i na razie rozchodzą się one w błyskawicznym tempie. Na sześć dni przed meczem przekroczono granicę 20 tys. biletów i wiele wskazuje, że tym samym zostanie pobity rekord Fortuna I Ligi. Padł on również na Reymonta podczas półfinału barażów, gdy spotkania z Puszczą Niepołomice obejrzało 23 989 kibiców.