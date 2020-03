Jakub Błaszczykowski kolejny raz pokazał, że ma duże serce. Za sprawą swojej fundacji piłkarz Wisły Kraków zamierza przeznaczyć 400 tysięcy złotych na walkę z koronawirusem.

Jakub Błaszczykowski to nie tylko uznana marka w polskiej piłce. Z jego głosem liczą się osoby, które decydują o kształcie polskiego futbolu.



108-krotny reprezentant Polski jest ważną postacią nie tylko dla Wisły Kraków, ale też całego futbolowego środowiska. Nie boi się angażować w akcje charytatywne i pomoc innym ludziom. Rękę do potrzebujących wyciągnął też tym razem i zadeklarował wsparcie w walce z pandemią koronawirusa.



Błaszczykowski tydzień temu apelował do władz polskiej piłki o zawieszenie rozgrywek. Jego głos, jak zawsze, odbił się szerokim echem w środowisku futbolowym i co najważniejsze został wysłuchany. Ekstraklasa ma przerwę co najmniej do końca marca.

Kuba na tym nie poprzestał. Już nie raz pokazał, że ma ogromne pokłady empatii i serce otwarte na potrzebujących. Tak jest tym razem.

Piłkarz zamierza przekazać ogromne pieniądze na walkę z pandemią koronawirusa. Za pośrednictwem Facebooka fundacja Jakuba Błaszczykowskiego "Ludzki Gest" poinformowała, że przekaże na ten cel 400 tysięcy złotych.

