Wisła przygotowania do rundy wiosennej zaczęła w środę. Już na starcie krakowianie mają problemy, bo do Krakowa jeszcze nie może przylecieć Aschraf El Mahdioui, który znajduje się na kwarantannie. Z zespołem nie trenuje również Alan Uryga, który ciągle leczy kontuzję i w tej sytuacji przy Reymonta pilnie poszukują nowego środkowego obrońcy.

Teraz do Krakowa dotarła kolejna wiadomość, która krzyżuje plany wiślaków, bo nie odbędzie się zaplanowany na 18 stycznia sparing z Honvedem Budapeszt. W węgierskim zespole wykryto zakażenia koronawirusem.

- Klub z Budapesztu podjął decyzję o odwołaniu wyjazdu na zgrupowanie w Turcji, a drużyna do startu sezonu przygotowywać się będzie w swoim centrum szkoleniowym, przestrzegając najsurowszego protokołu medycznego - informuje Wisła.

Wisła Kraków. Plan przygotowań do rundy wiosennej

W tej sytuacji krakowianie muszą szukać nowego sparingpartnera podczas zgrupowania w Belek. Do Turcji wylatują 15 stycznia . Spędzą tam 12 dni i zagrają mecze z czeskim Banikiem Ostrawa (21 stycznia), azerskim Karabachem Agdam (25 stycznia), a poszukiwany jest właśnie rywal, z którym zmierzą się na początku pobytu w Belek. Zanim jednak piłkarze Adriana Gul’i polecą do Turcji, to już w środę w Myślenicach zmierzą się ze słowackim Tatranem Liptowski Mikulasz.

Przypomnijmy, że krakowianie wiosną będą musieli radzić sobie już bez Yawa Yeboaha , który został sprzedany do Columbus Crew za ok. 1,75 mln euro. W klubie trwają teraz poszukiwania skrzydłowego, który mógłby zastąpić Ghańczyka.

