W tym sezonie Wisła należy do najsłabiej grających drużyn na wyjeździe, a teraz czeka ją jeszcze wycieczka w nieznane. - Korona ma nowego trenera, a to zawsze niewiadoma - przyznaje Maciej Stolarczyk, szkoleniowiec krakowian. Mecz w Kielcach w sobotę o godz. 20, relacja w Interii.

Po ostatniej porażce z Jagiellonią (0-2) Korona zwolniła Gino Lettieriego. Włoch pracował w Kielcach od czerwca 2017 roku i spisywał się całkiem nieźle, ale w tym sezonie jego drużyna zawodziła po całości - Korona zdobyła tylko cztery punkty w siedmiu meczach i zajmuje ostatnie miejsce. W efekcie Lettieriego zastąpił Sławomir Grzesik.



- Nie stresuję się tym meczem, ale emocję są, bo rywalem jest Wisła Kraków i każdy wie jak bardzo ważne to spotkanie. Wszystkim zawodnikom zależy na tym, żeby dobrze zagrać i zapunktować. Jestem dobrej myśli, bo nasza drużyna ma potencjał - mówił szkoleniowiec Korony na przedmeczowej konferencji prasowej.



Trener Stolarczyk: - U nowego trenera zawodnicy zawsze dostają "białą kartę" i będą mocno zmobilizowani, żeby się zrehabilitować. Zdaję sobie sprawę, że czeka nas ciężki bój. Spodziewam się męskiej i twardej gry. Jesteśmy na to nastawieni, ale mamy plan jak strzelać bramki.



Gorsze tylko dwie drużyny

Wisła również ciągnie się w ogonie ligi, ale jeśli chodzi o mecze wyjazdowe. Do tej pory krakowianie grali w Białymstoku, Szczecinie i Gdańsku. Przegrali dwa spotkania, a remis udało się ugrać tylko w spotkaniu z Lechią. W efekcie mniej punktów na wyjeździe zdobyło tylko Zagłębie Lubin oraz Arka Gdynia.



- Punktujemy na swoim boisku, ale mecze wyjazdowe nie układają się po naszej myśli. Zdaję sobie z tego sprawę i czas to zmienić. Mam plan i nadzieję, że razem z zawodnikami go zrealizujemy. Moja rola w tym, żeby temu sprostać - podkreśla Stolarczyk.



Przez ostatnie dwa tygodnie zespoły Ekstraklasy miały okazję popracować nad słabościami, ponieważ trwała przerwa na mecze reprezentacji. W Kielcach liczą, że teraz kibicom zaprezentuje się zupełnie inna Koronę. Zresztą innego wyjścia nie mają, bo w innym wypadku kielczanie wjadą na autostradę prowadzącą prosto do I ligi.



- Przez dwa tygodnie nie da się wszystkiego naprawić tak, by funkcjonowało idealnie. Myślę jednak, że zrobiliśmy pierwszy krok do tego, żeby drużyna grała lepiej - podkreśla trener Grzesik.



Problemy Wisły

Z kolei Wiśle przerwa na kadrę nie wyszła na dobre, bo trzech zawodników nabawiło się kontuzji właśnie na zgrupowaniach reprezentacji. O ile bez Kamila Brody i Aleksandra Buksy trener Maciej Stolarczyk nie ma większych problemów z zestawieniem wyjściowego składu, to jednak brak Jakuba Błaszczykowskiego to ogromne osłabienie (więcej pisaliśmy o tym TUTAJ ).

Pocieszeniem dla szkoleniowca jest za to powrót po miesięcznej przerwy Vulnetta Bashy.

Mecz Korona - Wisła w sobotę o godz. 20, relacja w Interii

