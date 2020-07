Portal Interia zaprasza fanów piłki nożnej do wspólnej zabawy, w której do wygrania jest koszulka Wisły Kraków z autografami wszystkich piłkarzy! Zwycięzcą zostanie osoba, która w najbarwniejszy sposób odpowie, który mecz Wisły w sezonie 2019/2020 był najlepszy. Konkurs startuje w środę 15 lipca. Na odpowiedzi czekamy do 26 lipca.

Konkurs, czas, start! Portal Interia zaprasza miłośników piłki nożnej, a przede wszystkim fanów Wisły Kraków do słownej rywalizacji o koszulkę marki Adidas (rozm. M) z autografami piłkarzy pierwszej drużyny Wisły Kraków.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz odpowiedź na pytanie konkursowe: "Który mecz Wisły w sezonie 2019/2020 był najlepszy?" Odpowiedź należy uzasadnić.

Wygrywa osoba, która w terminie poprawnie wykona wszystkie kroki konkursowe, a jej odpowiedź najbardziej przyciągnie naszą uwagę.

Zabawa startuje 15 lipca 2020 roku o godzinie 14.00. Na odpowiedzi czekamy do 26 lipca do końca dnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 lipca.

Szczegóły konkursu "Koszulka Wisły Kraków z autografami" dostępne są w regulaminie .

