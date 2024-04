Koniec żartów w Wiśle Kraków. Trener nie owija w bawełnę

Celem Wisły Kraków na ten sezon był awans do Ekstraklasy i to najlepiej bezpośredni, co oznaczałoby zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca. Po rundzie jesiennej ta misja wydawała się realna do zrealizowania, ale teraz krakowianie do drugiej pozycji tracą już dziewięć punktów, a do pierwszej - dziesięć.