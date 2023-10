30 września media obiegła dramatyczna wiadomość o prezesie firmy Comarch i wieloletnim właścicielu Cracovii . Profesor Janusz Filipiak miał w ciężkim stanie trafić do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Lekarze podjęli walkę o jego życie.

Nie jest całkowicie jasne, co dokładnie się wydarzyło. Wiadomo, że Filipiak robił zakupy w jednym z osiedlowych sklepów spożywczych na granicy Krakowa i Wrząsowic. Kilkaset metrów dalej znajduje się jego posiadłość.

Do sytuacji odniósł się bardzo krótko trener krakowskiego zespołu, Jacek Zieliński . Komentarza udzielił na konferencji prasowej po wygranym przez Cracovię wyjazdowym meczu z ŁKS-em (0:2).

Trzymamy kciuki za pana profesora bardzo mocno i wierzymy, że wszystko będzie ok

Wisła Kraków trzyma kciuki za powrót profesora Janusza Filipiaka do zdrowia. Pojawił się wpis

"Na boisku rywalizujemy od 20 lat, w życiu podzielamy wspólne pasje. Dziś cała Wisła trzyma kciuki za powrót do zdrowia, Panie Profesorze!" - napisano we wpisie z oficjalnego konta Wisły Kraków na platformie X (dawniej Twitter). Obok umieszczono zdjęcie Janusza Filipiaka z życzeniami zdrowia. "Profesorze, wracaj do zdrowia!" - podpisano.