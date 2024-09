Kompromitacja Wisły Kraków, rywale drwią. Bezlitosna reakcja po meczu

Katastrofa Wisły w Łodzi

Wisła Kraków przed kilkoma tygodniami rozpoczęła trzecie podejście do próby powrotu do PKO BP Ekstraklasy. Minioną kampanię "Biała Gwiazda" skończyła z Pucharem Polski w gablocie, ale ten sukces został okupiony kiepskimi wynikami w pierwszej lidze, co uniemożliwiło awans. Teraz miało być inaczej, choć zespół z Małopolski był świadomy problemów innej kategorii. Pucharowy sukces oznaczał grę w eliminacjach do europejskich pucharów. W nich Wisła zagrała aż osiem spotkań, co znalazło odzwierciedlenie w tabeli Betclic 1 Ligi.