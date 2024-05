Kolejny cios dla Wisły po zdobyciu PP. Najpierw brak premii, a teraz to

Finał tegorocznego Fortuna Pucharu Polski był bez wątpienia jednym z najlepszych w historii rozgrywek. Pogoń Szczecin jeszcze w doliczonym czasie gry prowadziła 1:0, ale w ostatniej akcji Wisła Kraków zdołała wyrównać. W dogrywce to piłkarze spod Wawelu przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść, wygrywając 2:1 i sięgając niespodziewanie po pierwsze od 2011 roku trofeum. Piłkarzy "Białej Gwiazdy" na trybunach wspierali kibice, co na kilka dni przed spotkaniem nie było oczywiste.

GKS Katowice nie zrobi wyjątku. Stanowczy komunikat o kibicach Wisły Kraków

"Do naszego klubu napływały niepokojące informacje o możliwości przyjazdu do Katowic w dniu meczu GKS-Wisła grup kibiców antagonistycznie nastawionych do fanów z Krakowa. Ma to związek z negatywnymi wydarzeniami z udziałem kibiców Wisły, do jakich doszło w zeszłym roku. Stanowi to bardzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników zawodów, łącznie z zawodnikami, sędziami oraz innymi osobami uczestniczącymi w imprezie masowej" - czytamy na początku komunikatu.