Kolejny cios dla Wisły Kraków. Gorzej być już nie mogło

Jedna porażka, a tak wielkie konsekwencje. Gdyby w niedzielę Wisła Kraków pokonała u siebie Zagłębie Sosnowiec , to na kolejkę przed końcem rozgrywek awansowałaby na drugie miejsce i miała wszystko w swoich rękach. Co prawda do przerwy krakowianie prowadzili, ale w drugiej części dali sobie wbić dwie bramki i przegrali 1:2.

Wisła Kraków spadła na piąte miejsce

O bezpośrednim awansie przy Reymonta nikt już nie myśli, ale porażka z Zagłębiem sprawiła, że Wisła w play-offach może stracić atut swojego boiska. W barażach zmierzy się bowiem trzeci zespół z szóstym oraz czwarty z piątym, przy czym drużyna, która była wyżej w tabeli gra na swoim boisku. To oznacza, że jeśli sytuacja się nie zmieni, to Wisła przy Reymonta mogłaby zagrać tylko w przypadku, gdyby wygrała pierwszy mecz barażowy, a szósta drużyna ograła trzecią.

Do zakończenia rozgrywek została jeszcze jedna kolejka, w której Wisłę czeka wyjazd do Łęcznej, Puszcza podejmuje Chrobrego Głogów, Termalica Arkę Gdynia, a Ruch Chorzów GKS Tychy. Co ciekawe, gdyby rozgrywki kończyły się teraz, to Wisła w półfinale play-off zmierzyłaby się na wyjeździe z Puszczą, od której lepiej na swoim boisku punktował tylko lider ŁKS.