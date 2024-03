Do wyjazdowej konfrontacji Wisły Kraków z Arką Gdynia dojdzie w piątek wieczorem. Rezultat meczu będzie miał istotny wpływ na układ szczytu tabeli Fortuna I Ligi . Jeśli "Biała Gwiazda" zgarnie komplet punktów, zbliży się do lidera na dystans ledwie trzech punktów.

Fani "Białej Gwiazdy" z kolejnym zakazem. Oficjalnie chodzi o względy bezpieczeństwa

"Do klubu wpłynęło pismo od gospodarza piątkowego meczu, w którym czytamy, iż w oparciu o stanowisko KMP w Gdyni, WZKiOL UM Gdynia oraz GCS w Gdyni nie ma możliwości przyjęcia kibiców gości w zorganizowanej grupie" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej krakowskiego klubu.

"Pokrywające się w tym terminie inne imprezy sportowe organizowane na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu, a tym samym względy bezpiecznego zorganizowania tych imprez, nakładają na organizatora szczególne obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników, co przy udziale grupy kibiców Wisły Kraków nie daje uzasadnionych podstaw do bezpiecznego ich przeprowadzenia" - to dalsza część komunikatu.