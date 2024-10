Kolejny cios dla kibiców Wisły Kraków. Klub wydał komunikat. W tle duży skandal

Wisła Kraków miała nadzieję, że podczas pierwszego w swoim wykonaniu meczu w Pucharze Polski będą mogli wspierać ją kibice. Do przełomu jednak nie doszło.

Kibice Wisły Kraków od ponad roku "na wygnaniu"

Wisła Kraków od sierpnia 2023 roku znajduje się w podwójnie trudnej sytuacji. Klub miał już wówczas za sobą pierwszy sezon na poziomie pierwszej ligi, choć klub miał nadzieję na błyskawiczny powrót do elity. Jakby tego było mało, od wspomnianego miesiąca piłkarze "Białej Gwiazdy" mają przed sobą utrudnione zadanie podczas każdego wyjazdu. Doszło bowiem wówczas do zadymy z udziałem kibiców w podtarnowskim Radłowie. Jeden z jej uczestników zmarł, a środowisko obarczyło za to winą fanów ze stolicy Małopolski. Od tamtej pory trwa bojkot, w wyniku którego sympatycy Wisły nie są wpuszczani na mecze wyjazdowe, jednocześnie kibice rywali odmawiają przybycia na starcia przy Reymonta.