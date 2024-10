Kolejne zmiany w Wiśle Kraków. "Nikomu korona z głowy nie spadnie"

Wisła gra dziś z Pogonią Siedlce

Szkoleniowiec ma świadomość, że sytuacja jego zespołu jest wciąż daleka od choćby średniej. Co prawda Wisła ma do rozegrania trzy zaległe spotkania, ale to nie zmienia faktu, że w ośmiu potyczkach zdobyła tylko dziewięć punktów, co daje jej dopiero 13. miejsce w tabeli. Co więcej, nawet gdyby krakowianie wygrali wszystkie zaległe mecze, to ledwie wskoczyliby do strefy dającej udział w barażach o awans.