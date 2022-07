Kolejne porządki w Wiśle Kraków! Do rozwiązanie jeszcze jeden problem...

W Wiśle dobiega końca sprzątanie szatni po degradacji z Ekstraklasy. Skvarka jest 16. piłkarzem, który definitywnie żegna się z klubem, a Kuveljić przynajmniej najbliższy sezon spędzi w FK Backa Topola.

Wisła Kraków. Rozwiązany kontrakt Skvarki

Słowak miał być reżyserem gry Wisły, ale zamiast tego stał się jednym z najmocniej obwinianych zawodników. Zdobył dwa gole, miał cztery asysty, ale często grał zdecydowanie poniżej oczekiwań. Dlatego zaraz po degradacji Wisła dała mu do zrozumienia, że będzie chciał rozwiązać kontrakt.

- Miałem jasność co do mojej przyszłości. Rozmawialiśmy z klubem i doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie dla obu stron jak rozwiążemy kontrakt. Dyskutujemy o tym, ale cały czas jeszcze zostają pewne kwestie do uzgodnienia - tłumaczył w rozmowie z Interią kilka dni temu .

Wielka zmiana w Wiśle Kraków! Są dwa znaki zapytania

W końcu wszystkie szczegóły udało się uzgodnić i we wtorek umowa został rozwiązana za porozumieniem stron.

Wisła Kraków. Wypożyczenie Kuveljicia

Kilka godzin po pożegnaniu Skvarki, Wisła poinformowała o wypożyczeniu Kuveljicia. Przez dwa sezony Serb zaliczył przy Reymonta 41 meczów i zdobył jedną bramkę. Jego dobre występy można było policzyć na palcach jednej ręki, w odróżnieniu od comiesięcznych poborów.

Dlatego krakowianie szybko podjęli decyzję o pożegnaniu Serba i na razie udało się to zrobić na rok, bo na tyle Kuveljić został wypożyczony do FK TSC Backa Topola, szóstej drużyny serbskiej ekstraklasy.

Wisła Kraków. Co z Enisem Fazlagiciem?

Wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec rozstań w Wiśle, a na czele listy zawodników do pożegnania znajduje się Enis Fazlagić. Młodzieżowy reprezentant Macedonii Północnej ściągnięty został jeszcze przez trenera Adrian Gulę i to za blisko 500 tys. euro, ale wiosną w Wiśle nie zachwycał i teraz krakowianie mają nadzieję, że ktoś przejmie jego utrzymanie.

22-letni Fazlagić ma z Wisłą umowę do czerwca 2026 r.

PJ