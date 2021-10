Savić wyszedł w podstawowym składzie Wisły w sobotnim sparingu z Glinikiem Gorlice. Krakowianie wygrali 6-0 , ale Austriaka w 25. minucie musiał zmienić Michal Frydrych. Co prawda Savić próbował jeszcze "rozbiegać" uraz, ale ból okazał się zbyt duży.



I nie ma się co dziwić, ponieważ badania wykazały poważny uraz. - Pomocnik, w wyniku skręcenia kolana, uszkodził więzadło poboczne przyśrodkowe - poinformowała Wisła.



Teraz Savić skazany jest na pracę pod okiem fizjoterapeutów, a do treningów powinien wrócić za ok. 4-6 tygodni. - Zależy to jednak od postępów w rehabilitacji - podkreślają w klubie. Jeśli jednak kontuzja okazałaby się trudniejsza do wyleczenia, wówczas zawodnik w tym roku może już nie zagrać, bo runda jesienna kończy się w połowie grudnia.

Savić do Wisły przyszedł przed poprzednim sezonem. W obecnych rozgrywkach zagrał w siedmiu spotkaniach Ekstraklasy, w których łącznie zaliczył 180 minut, ale nie zanotował żadnej bramki, ani asysty. Ostatnio trener Adrian Gul'a próbował go również na skrzydle, ale Austriak na tej pozycji spisał się przeciętnie.

Z kolei w poprzednim sezonie Savić strzelił dwie bramki i zaliczył cztery asysty w 27 spotkaniach Ekstraklasy.





Wisła Kraków. Kontuzjowanych wiślaków jest więcej

Kontuzja Savicia to nie jest jedyne zmartwienie trenera Adriana Gul'i, bo do gry ciągle nie są zdolni Jakub Błaszczykowski oraz Nikola Kuveljić, do tego w ostatnim meczu z Piastem w Gliwicach (Wisła przegrała 0-1) Aschraf El Mahdioui zwichnął bark i najwcześniej gotowy do gry będzie za miesiąc. Z kolei dobra wiadomość dla krakowian jest taka, że przeciwko Glinikowi 45 minut zagrał Alan Urga, który uraz leczył od maja.



Teraz wiślacy przygotowują się do kolejnego spotkania w Ekstraklasie - w sobotę zagrają w Zabrzu z Górnikiem (godz. 17.30, relacja w Interii).



