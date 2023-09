Kolejna wpadka Wisły Kraków. Zapadła decyzja w sprawie trenera

To było kolejne rozczarowanie przy Reymonta. Po przerwie na mecze reprezentacji, Wisła miała grać lepiej i przede wszystkim skuteczniej, ale kolejny raz dała plamę.

Królewski: Nie będzie zmian w sztabie szkoleniowym

Zaraz po ostatnim gwizdku piłkarze usłyszeli z trybun mocne gwizdy, ale najmocniej oberwało się właśnie szkoleniowcowi. Kibice po raz kolejny dali jasno do zrozumienia, że chcą natychmiastowej dymisji Sobolewskiego. Na ich apele na portalu społecznościowym "X" odpowiedział Jarosław Królewski:

Wynik daleko od oczekiwań i poniżej naszych ambicji, co oczywiste. Natomiast, każdy piłkarz i członek sztabu szkoleniowego ma moje pełne wsparcie. Nie będzie zmian w sztabie szkoleniowym. To są moi ludzie i w nich totalnie wierzę, w każdego z osobna zarówno piłkarzy, jak również trenerów

Wisłą w ośmiu spotkaniach zdobyła tylko 10 punktów i zajmuje 10. miejsce w tabeli. Do prowadzącej Odry Opole krakowianie tracą siedem punktów, a do szóstego miejsca - trzy punkty, ale większość zespołów z czołówki ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie.