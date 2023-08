Wisła Kraków traci punkty, trener szuka pozytywów. "To mnie cieszy"

To miało być święto na stadionie Wisły Kraków, a skończyło się kolejnym rozczarowaniem. W obecności ponad 30 tys. widzów piłkarze Radosława Sobolewskiego tylko zremisowali ze Stalą Rzeszów 0-0. - Cieszy mnie, że stwarzamy sytuacje i myślę, że jak zawodnicy będą się lepiej rozumieli i czuli na boisku, to będziemy to przekuwać w gole i w punkty - zaznacza trener Sobolewski.