Kłopot Wisły Kraków. Taki plan ma trener Sobolewski

Jeśli chodzi o transfery, to w ostatnich sezonach kibice Wisły Kraków na nudę nie mogą narzekać. Najpierw zespół według swojego pomysłu budował trener Adrian Gula, następnie transferami próbowano ratować Ekstraklasę, później konstruowano skład na I ligę, a ostatnie dwa okna transferowe to zaciąg piłkarzy według pomysłu dyrektora sportowego Kiko Ramireza.

Co roku część zawodników również udaje się wytransferować lub rozwiązać umowę. Ostatnim sukcesem krakowian było zakończenie współpracy z Dorem Hugim , którego chciano pożegnać od dłuższego czasu. W zespole jednak ciągle są zawodnicy, którym krakowianie chętnie by podziękowali.

Listę otwiera Enis Fazlagić , który właśnie wrócił z wypożyczenia do DAC Dunajska Streda , ale tam również wiele nie pograł. W Wiśle Macedończyk nie ma szans na występy, więc krakowianie liczą, że znajdzie się ktoś, kto przejmie go wraz z kosztami utrzymania .

Wisła rozpoczęła serię sparingów

- Chodziło o to, żeby zawodnicy, którzy w ostatnim meczu ligowym nie zagrali lub zagrali w mniejszym wymiarze, mogli teraz poczuć jednostkę meczową. Póki będzie możliwość, to będziemy organizowali takie gry. A drugi pomysł jest taki, że chcemy organizować mecze z drugim zespołem, wrzucając je do mikrocyklu treningowego. Będzie to na początku lub w środku tygodnia, w zależności od terminarza - podkreśla Sobolewski na oficjalnej stronie klubu.