Klęska Wisły Kraków, brutalna weryfikacja. Oficjalny komunikat ws. przyszłości klubu

Widzimy się i przez 90 minut próbujemy razem oszukać przeznaczenie - kilka razy się nam już udało. Przecież nie robi się piłki po to by było spokojnie

Oficjalny komunikat Wisły. Wiadomo, co z przyszłością klubu

"Założenia finansowe na kolejną edycję były budowane dwutorowo - w przypadku awansu do Ekstraklasy i jego braku. Oznacza to, że w funkcjonowanie Wisły Kraków nie jest zagrożone, natomiast budżet klubu wymaga ponownego dostosowania do pierwszoligowych warunków. Wpływy z tytułu wywalczonego FORTUNA Pucharu Polski oraz eliminacji do Ligi Europy/Ligi Konferencji przeznaczone zostaną na bieżącą działalność. O dalszych krokach będziemy informować w następnych tygodniach" - czytamy w komunikacie Wisły.