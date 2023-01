Kiko Ramirez zadziałał! Wisła Kraków szykuje ciekawy transfer

Alberto Baro zmierza do Wisły Kraków

Alberto Rodriguez Baro jest stoperem, wychował się w Getafe, w wieku 17 lat trafił do Atletico Madryt, w którym się nie przebił. W 2019 r. został wypożyczony do Alaves .

Do tej pory podstawowymi stoperami Wisły był jej kapitan Igor Łasicki, Joseph Colley i Boris Moltenis. Do formy po serii kontuzji wraca też Alan Uryga, który może być wykorzystywany także w roli defensywnego pomocnika.

Kiko Ramirez dał się poznać z trafionych transferów

Gdy Kiko Ramirez prowadził Wisłę w 2017 r., znany był z udanych transferów, na czele z Jesusem Imazem i Carlitosem. Później pomagał także w sprowadzeniu do Rakowa Iviego Lopeza. Zobaczymy, czy notes Ramireza nadal obfituje dobrymi kontaktami.

Oznacza to, że strony porozumiały się już co do warunków brzegowych kontraktu.