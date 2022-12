Hiszpan Kiko Ramirez wrócił do Wisły Kraków, tym razem w roli dyrektora sportowego. On i Jarosław Królewski przedstawili najbliższe plany krakowskiego klubu. A Ramirez zapewnił, że będą rozmawiać o przyszłości gwiazdy drużyny, jego rodaka Luisa Fernandeza. - Luis to najlepszy strzelec drużyny i będziemy go próbowali przekonać by został z nami - podkreślał.