Kibice Wisły wściekli. Najlepszy snajper przerywa milczenie. Tylko jedno zdanie

Sytuacja Wisły Kraków w tabeli jawi się katastrofalnie. Po serii potknięć drużyna, która ma walczyć o powrót do Ekstraklasy, znalazła się w strefie spadkowej. Kibice nie tłumią już irytacji, stan napięcia narasta od kilku dobrych tygodni. W sieci odezwał się tymczasem najlepszy strzelec drużyny Angel Rodado. "Wiem, że nie mamy najlepszego momentu i rozumiem frustrację, ale musimy być razem" - napisał hiszpański snajper w serwisie X. Czy to wystarczy, by drużyna odzyskała mocno nadwątlone zaufanie fanów z Reymonta?