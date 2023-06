Kibice Wisły przeciw grze Puszczy w Krakowie. Sprzeciwiają się prezesowi

Po tym, jak Wisła Kraków nie awansowała do Ekstraklasy, wokół klubu zaczyna robić się gorąco. W poniedziałek oliwy do ognia dolała część kibiców krakowskiego klubu, a konkretnie autorzy oświadczenia, które obiegło media społecznościowe. Postanowili się oni wprost sprzeciwić stanowisku, jakie wcześniej zajął sternik Wisły Kraków Jarosław Królewski. Chodzi o zgodę na to, by Puszcza Niepołomice mogła swoje mecze w Ekstraklasie w przyszłym sezonie rozgrywać - w razie konieczności - właśnie na stadionie przy ul. Reymonta w Krakowie, na którym na co dzień gra "Biała Gwiazda".