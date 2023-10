Kibice Wisły mogą być wściekli. Fatalne wieści

Mimo spadku z Ekstraklasy Wisła Kraków cały czas może pochwalić się czołową frekwencją w Polsce. Na każdym spotkaniu przy Reymonta stawia się co najmniej kilkanaście tysięcy widzów, tymczasem drużyna na własnym stadionie seryjnie traci punkty i pod tym względem ciągnie się w ogonie ligi. Okazja do poprawienia statystyk dziś w spotkaniu ze Zniczem Pruszków (godz. 17.30). Transmisja w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.