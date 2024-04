Kibice Wisły mieli plan, chcieli przechytrzyć PZPN. Teraz mogą to wykorzystać

Komisja Dyscyplinarna PZPN postanowiła przychylić się do wniosku Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego PZPN i zawiesić wykonanie wyżej wymienionej kary na okres próby wynoszący trzy lata [...] Komisja Dyscyplinarna dodatkowo poucza Klub oraz kibiców, że w przypadku powtarzającego się naruszania zasad bezpieczeństwa i porządku na stadionie, będzie zobligowana do zastosowania najsurowszych kar dyscyplinarnych, w tym wykluczenia Klubu z przyszłych rozgrywek Pucharu Polski

To oznacza, że kibice Wisły już mogą szykować się na wyjazd do Warszawy. Inna sprawa, że część z nich zapowiadała, że w przypadku braku zgody PZPN na wyjazd, i tak kupią bilety na inne sektory i w taki sposób obejdą zakaz .

Wisła określiła zasady sprzedaży biletów na finał Pucharu Polski

Wisła już poinformowała, że sprzedaż rozpocznie w środę o godz. 15, a do kas ma trafić 10 tys. biletów. Część zostanie przeznaczona do sprzedaży dla członków Stowarzyszenia Socios Wisła, a część dla posiadaczy karnetów. To oznacza, że do otwartej sprzedaży prowadzonej przez Wisłę mogą nie trafić żadne bilety.