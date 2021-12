Powiedzieć, że "Biała Gwiazda" w ostatnim czasie nie rozpieszcza swoich kibiców, to jak nie powiedzieć nic. Podopieczni trenera Adriana Guli spisują się na boiskach PKO Ekstraklasy wręcz koszmarnie - wygrali zaledwie dwa z 12 ostatnich ligowych spotkań, notując w tym czasie osiem porażek.

Wisła Kraków - Termalica. Kibice wywiesili transparenty krytukujące piłkarzy

Fani krakowskiej Wisły postanowili więc nie siedzieć z założonymi rękami, patrząc, jak ich ekipa dołącza do walki o utrzymanie. Chcąc zmobilizować piłkarzy, wywiesili transparenty z ostrymi słowami krytyki.





"Gra z gwiazdą na piersi dla wielu marzenie. Oglądać was dzisiaj to zwykłe cierpienie" - głosi jeden z nich.



"Tylko pieniądze są dla was priorytetem. Mieliście być drużyną, jesteście kabaretem" - czytamy na następnym.