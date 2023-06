Po tym, jak Puszcza Niepołomice przypieczętowała awans do Ekstraklasy, ruszyła dyskusja na temat miejsca rozgrywania meczów przez świeżo upieczonego beniaminka. Pojawił się pomysł, by podopieczni Tomasza Tułacza grali na stadionie Wisły Kraków, co spotkało się z protestami kibiców "Białej Gwiazdy". Ci ponownie zabrali głos, jednoznacznie przedstawiając swoje stanowisko.