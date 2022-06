Włodarze krakowskiej Wisły nie mają zbyt dobrej passy. Po tym, jak "Biała Gwiazda" spadła z Ekstraklasy, ich notowania u kibiców lecą na łeb na szyję. Teraz atmosfera tylko gęstnieje. Na początku tygodnia Kuba Błaszczykowski, Jarosław Królewski, Tomasz Jażdżyński i pozostałe osoby zarządzające klubem z Reymonta zorganizowali konferencję prasową , którą... zirytowali dużą część fanów.

Ludzie związani z Wisłą oczekiwali, że będą konkrety i że usłyszą o szczegółowym planie krakowian na pierwszą ligę oraz na szybki powrót do Ekstraklasy. Zamiast tego przedstawiono, w głównej mierze, ogólniki o finansowych cięciach i wyrównywaniu balansu między rodzimymi a zagranicznymi piłkarzami.

To nie koniec napięć na linii kibice - Wisła. Włodarze nagrabili sobie, gdy rozesłali do fanów kontrowersyjnie skonstruowaną ankietę dotyczącą nowych cen karnetów . Po wszystkim przeprosili i... wywołali następną burzę. Udostępnili filmik, na którym wypowiada się "Kasia, sztuczna inteligencja z Marsa" . Nagranie zostało przyjęte w większości z zażenowaniem. "Gdy człowiekowi się wydaje, że władze klubu dobiły już do dna żenady, to oni zawsze spieszą, żeby tego człowieka z błędu wyprowadzić i pokazać, że dla nich nie ma granicy żenady" - denerwowali się.

Tymczasem na profilu w mediach społecznościowych ultrasów "Białej Gwiazdy" pojawił się komunikat skierowany do władz klubu.

Nowy komunikat wydany przez ultrasów "Białej Gwiazdy". "Dostajemy ciągle w twarz"

Wygląda na to, że dla wielu zagorzałych fanów Wisły Kraków miarka się przebrała. W nowym oświadczeniu pomysł na ankietę dotyczącą cen karnetów nazwali "nienajlepszym". "Układasz pytania i odpowiedzi. Puszczasz wodze fantazji i próbujesz wymusić odpowiedzi takie jakie Ci się marzą, wjeżdżając kibicom na ambicję, odwołując się do ich uczucia do klubu. Żerujesz na miłości kibica. Żenujące. (...) Ankieta to kolejny plaskacz właśnie dla nas, fanów, zaraz po konferencji. Jałowej, nic nie wnoszącej" - podsumowano.

Wyrażono uznanie za wsparcie finansowe klubu, lecz jednocześnie przypomniano, że kibice również dokładają się do funkcjonowania drużyny. I zadano zarządzającym szereg konkretnych pytań.

Czy ustalono, czemu trener Brzęczek zdobył tak mało punktów poza wnioskiem, że Gulę zwolniono zbyt późno? Czy ktoś odpowiedział personalnie za transfery takich magików jak Zan Medved, Souleyman Koné, Tim Hall, David Mawutor, Elvis Manu, Jan Kliment czy Michal Škvarka? Czy ktoś odpowiedział personalnie za podpisanie kontraktów z takimi Panami Piłkarzami jak Paweł-Gliwice-Kieszek, Sebastian Ring? Czy nasza drużyna doczeka się napastnika? Czy zarząd ma jakikolwiek plan działania? - czytamy.

"Żądamy zmian. Żądamy osób z odpowiednimi kompetencjami wśród pełniących najbardziej odpowiedzialne funkcje w klubie" - wyjaśnili ultrasi. I dodali, że trzymają kciuki za piłkarzy, choć nadziei wcale nie przybywa. "W zamian dostajemy ciągle w twarz" - podsumowali.

