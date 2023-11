Kibice Wisły Kraków kontratakują. Poszli krok dalej

Kibice Wisły Kraków nie odpuszczają i próbują różnych sposobów, by znów zaczęto wpuszczać ich na stadiony. W tym sezonie nie obejrzeli żadnego meczu wyjazdowego i do końca roku to się nie zmieni. W tej sytuacji fani "Białej Gwiazdy" postanowili zapychać skrzynki mailowe oraz konta społecznościowe wiadomościami o jednobrzmiącej treści, w których wyrażają swój zdecydowany sprzeciw.