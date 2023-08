Kibice Wisły będą mocno rozczarowani. Jest plan ws. Błaszczykowskiego

Kiedy w 2007 roku Jakub Błaszczykowski odchodził z Wisły Kraków do Borussii Dortmund , zapowiedział publicznie, że wróci. I słowa dotrzymał. Przy Reymonta pojawił się ponownie po 12 latach .

Błaszczykowski pożegnał się z futbolem. Co z wiślacką koszulką z numerem 16?

- Rzadko mi się to zdarza, ale naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu dziękuję za wszystko - zwrócił się do widowni były kapitan reprezentacji Polski. A następnie pokłonił się czterokrotnie, w każdym kierunku.