Kibice ostro zaatakowali Sobolewskiego. Mocna reakcja trenera

- Z jednej strony nie dziwię się reakcji trybun, bo z początku meczu wyglądało to słabo i absolutnie nie uciekam od pewnych rzeczy. Natomiast, jeśli pan sugeruje, że miałbym się poddać, to nie ma na to szans. Po prostu będę walczył do końca, bo wiem, że ten zespół zacznie wygrywać

~ zaznaczył Sobolewski.