Kibic Wisły nowym prezydentem Krakowa. Chce dać miliony na sport

Druga tura wyborów samorządowych rozstrzygnęła o tym, kto został nowym prezydentem Krakowa. Mieszkańcy stolicy Małopolski jako następcę Jacka Majchrowskiego wskazali Aleksandra Miszalskiego. Polityk związany z Cracovią został zastąpiony przez zadeklarowanego kibica krakowskiej Wisły. Jaki będzie miało to wpływ na sport w tym mieście? Mówi się o zwiększeniu finansowania o dwa miliony złotych. I to nie tylko, co oczywiste, na "Białą Gwiazdę".