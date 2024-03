Katastrofa Wisły Kraków. Robi się gorąco

Szybko inicjatywę przejęli gospodarze i to oni zaczęli wyglądać jak kandydaci do awansu do Ekstraklasy, a nie drużyna z dolnej części tabeli. Bramkarz Wisły Alavaro Raton musiał uwijać się przy kolejnych uderzeniach, a przy strzale Jakuba Kuzdry mógł tylko liczyć na szczęście, bo piłka odbiła się od poprzeczki, następnie od linii bramkowej i wyszła w pole.

