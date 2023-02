- Przepracowaliśmy ciężko obóz i są tego efekty. W Gdyni pokazaliśmy, że potrafimy odwrócić losy meczu. Teraz też walczyliśmy do końca. Wystarczyło energii. Mam nadzieję, że to będzie naszym motorem napędowym - przyznał kapitan Wisły, po meczu z Odrą Opole.

Trener Wisły natchnął swoich podopiecznych. Luis Fernandez kluczową postacią

- Wszczepił w nas taki wiślacki charakter. Pokazujemy to, że potrafimy walczyć do końca i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Pamiętamy, że na początku sezonu też wygraliśmy cztery pierwsze mecze i wiemy, jak to się skończyło. Teraz mamy to doświadczenie i twardo stąpamy po ziemi - powiedział Łasicki.