⁠Kapitalne wieści dla Wisły Kraków. UEFA ją "ozłoci", miliony wpłyną na konto

Mało kto wierzył, że Wisłę Kraków będzie stać na odwrócenie losów rywalizacji ze Spartakiem Trnava i awans do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy. "Biała Gwiazda" na starcie sezonu wygląda bardzo słabo w defensywie, a w pamięci wciąż żywe były bolesne wydarzenia z Wiednia, gdzie Rapid rozbił ją aż 6:1.

Liga Konferencji Europy. Wisła Kraków odrobiła stratę z Trnavy i gra dalej

W Trnavie Wisła wyglądała bardzo słabo i przegrała 1:3. W rewanżu stanęła jednak na wysokości zadania i już po 60 minutach prowadziła 2:0 i tym samym wyrównała stan rywalizacji w dwumeczu. W dogrywce padły gole z obu stron, ale wciąż nie wyłoniło to triumfatora. Konkurs rzutów karnych przejdzie za to do historii.