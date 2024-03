Kapitalne wieści dla Wisły Kraków. Aż trudno w to uwierzyć

10 tys. w trzy godziny, szybko osiągnięte 20 tys., a teraz już blisko 30 tys. Do spotkania Wisła Kraków - Piast Gliwice w półfinale Pucharu Polski pozostał jeszcze miesiąc, a bilety na to spotkanie zostały już niemal w całości wyprzedane. "To jest sekta" - komentuje w mediach społecznościowych Jarosław Królewski, prezes Wisły.