Chociaż Wisła Kraków w drodze do finału Pucharu Polski pokonała Piasta Gliwice i Widzew Łódź, to faworytem meczu o trofeum i tak była Pogoń Szczecin. Zespół grający na zapleczu Ekstraklasy sprawił jednak niespodziankę, bo już od pierwszych minut spotkania rozgrywanego na PGE Narodowym spisywał się lepiej od "Portowców". I ostatecznie w dramatycznych okolicznościach najpierw doprowadził do dogrywki, a później ustalił wynik na 2:1, sięgając po puchar i zapewniając sobie udział w eliminacjach do Ligi Europy.

