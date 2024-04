Jest pilny komunikat PZPN! Zdecydowano, co z kibicami Wisły w finale Pucharu Polski

Polski Związek Piłki Nożnej opublikował komunikat, w którym potwierdził, że przychylił się do wniosku Wisły Kraków o zawieszenie kary wyjazdu dla kibiców na mecze wyjazdowe Pucharu Polski. To oznacza, że fani "Białej Gwiazdy" będą mogli wejść na PGE Narodowy, by wspierać drużynę w finale Pucharu Polski przeciwko Pogoni Szczecin.