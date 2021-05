Gest Jakuba Błaszczykowskiego z meczu Wisły Kraków z Lechem Poznań wielu kibiców odczytało jako skreślenie Petera Hyballi w drużynie "Białej Gwiazdy". Kwestia przyszłości niemieckiego szkoleniowca w Wiśle Kraków, a także gest legendy zespołu będzie jednym z głównych tematów najnowszego odcinka "Jasnej Strony Białej Gwiazdy". Tym razem sytuację "Białej Gwiazdy" omówią Michał Białoński, gość specjalny Franciszek Smuda oraz Piotr Jawor i Justyna Krupa.

Wideo NA ŻYWO! Jasna Strona Białej Gwiazdy - Odcinek 31 (11:00)

Reklama

W meczu 29. kolejki PKO Ekstraklasy Wisła Kraków uległa na swoim stadionie Lechowi Poznań 1-2. Jedynego gola dla gospodarzy zdobył Jakub Błaszczykowski, który po strzelonej bramce ostentacyjnie minął trenera Hyballę i cieszył się wspólnie z Rafałem Boguskim i Kazimierzem Kmiecikiem, kolejną z legend "Białej Gwiazdy".



Coraz więcej wskazuje na to, że dni Petera Hyballi pod Wawelem są policzone. Chociaż właściciele cały czas podtrzymują, że wierzą w tego szkoleniowca, to jednak coraz więcej wskazuje na to, że w nowym sezonie Wisłę poprowadzi już ktoś zupełnie inny.



Czy to oznacza, że najbliższe spotkanie Wisły będzie ostatnim, w którym poprowadzi ją Hyballa? Jak interpretować gest Jakuba Błaszczykowskiego ze spotkania z Lechem? Tymi tematami zajmą się eksperci i goście w programie "Jasnej Strony Białej Gwiazdy".



Zapraszamy do zadawania pytań w komentarzach.