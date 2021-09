Słuchaj o Wiśle na Spotify!



- Wisła jechała do Poznania po wygraną, tymczasem doznała sromotnej porażki . Po tej przegranej nie było co zbierać - rozpoczął Michał Białoński, dziennikarz Interii.

- Wisła popełniła bardzo dużo błędów, a pierwsza bramka totalnie ją rozbiła. Ten mecz pokazał, że dzisiejsza Wisła pod względem piłkarskim jest o klasę słabsza od Lecha. Gdy poznaniacy są w takiej dyspozycji, piłkarze Adrian Gul’i nie są w stanie im podskoczyć - uważa Piotr Jawor, dziennikarz Interii.

- Wisła powinna zagrać mądrzej i zaskoczyć Lecha sposobem. Jak się jednak przyjrzycie na spokojnie wszystkim bramkom, to przy każdej uruchamiało się jakieś koszmarne domino błędów - dodaje Tomasz Brożek, dziennikarz Interii.

Lech - Wisła. Największe problemy Wisły

Krakowianie w Poznaniu nie oddali nawet celnego strzału, ale przede wszystkim przegrali środek pola.

- Druga linia Wisły w składzie: Mahdioui, Plewka, Skvarka, wzrostem i siłą nie grzeszy, a do tego żaden z tych zawodników nie jest ekspertem w odbieraniu piłki. Żaden nie ma w sobie nic z Radosława Sobolewskiego czy Maura Cantoro - uważa Białoński.

- Przed meczem pytaliśmy trenera Gul’ę, czy nie chciałbym grać trzema defensywnymi pomocnikami, czyli zastąpić Skvarkę Żukowem, ale widać, że szkoleniowiec jest przywiązany do Skvarki i łatwo z niego nie zrezygnuje - zaznacza Jawor.

Brożek: - Jeśli chodzi o Żukowa, to przemawiają za nim liczby. Mimo że wszedł z ławki, to wykręcił najwyższy Instat Index z wszystkich wiślaków. Chwilami zastanawiałem się, czy Plewka jest na boisku. On miał trzy razy mniej kontaktów z piłką niż bramkarz Lecha Filip Bednarek, który wszedł z ławki!

Wisła Kraków. Czas na mecz Pucharu Polski ze Stalą Mielec

Teraz przed Wisłą szybka szansa na rehabilitację, bo już w środę krakowianie grają w Pucharze Polski ze Stalą Mielec.

- Krakowianie dawno temu nie przeszli pierwszej rundy, choćby w poprzednim roku na własne oczy widziałem koszmar w Ostrowcu Świętokrzyskim - wspomina Białoński.

Brożek: - Na zbliżający się mecz można patrzeć z małymi obawami, ale Wisła w końcu powinna powalczyć w PP. Zagrać tam w miarę najmocniejszym składem, a nie wystawiać rezerwy.

Jawor: - Jeśli Gul’a ma być nowym otwarciem w Wiśle, to ja chcę też zobaczyć nowe otwarcie w PP. Czas przepędzić pucharowe demony z szatni.

Mecz Stal Mielec - Wisła Kraków w środę o godz. 20.30, transmisja w Polsacie Sport, relacja w Interii.

