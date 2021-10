- Kibice Wisły bardzo mocno przeżyli ten pogrom. Jedyne, czym się pocieszali to fakt, że może przez kolejne 30 lat nie doczekają takiego upokorzenia. Kibice nie wiedzą, co się dzieje i do kogo należy strzelać: do zarządu, trenera, czy może piłkarzy? - podkreśla Piotr Jawor, dziennikarz Interii.

Wisła - Śląsk. Najwyższa porażka w Krakowie od 32 lat

Wisła ostatni raz u siebie tak wysoko przegrała w maju 1989 r., gdy na Reymonta przyjechał... Śląsk. Wówczas wrocławianie również wygrali 5-0.

- Nie sądziliśmy, że coś takiego zdarzy się także teraz... Wówczas jednak piłkarze Wisły chcieli zwolnić trenera Aleksandra Brożyniaka i podłożyli się rywalowi. Teraz, po dobrym meczu z Górnikiem Zabrze, nic nie zapowiadało tak sromotnej porażki - zaznacza Michał Białoński, dziennikarz Interii.

Jawor: - Czegoś takiego na stadionie Wisły nie widziałem. Coś strasznego.

To największy kryzys wiślaków od czasu, gdy trenerem został Adrian Gul’a. Jak teraz powinien zareagować szkoleniowiec?

- Po takim meczu żaden zawodnik nie miał prawa krzyczeć na innego, bo wszyscy zagrali fatalnie. Jedyne osoby, które mają do tego prawo, to ktoś z zarządu lub trener Gul’a. Zresztą ciekaw jestem jak wyglądała szatnia po meczu, ale przypuszczam, że była to pierwsza porządna męska rozmowy za trener Gul'i. Do tej pory szkoleniowiec był raczej dobrym wujkiem, ale teraz ten czas już się skończył - podkreśla Jawor.

Białoński: - Wisła ma nad czym myśleć, ale może piłkarze po takiej sromotnej porażce będą potrafili się podnieść, znaleźć w sobie agresję i dobrze zareagować. A najbliższa okazja już w Płocku.

Wśród kibiców nieśmiało pojawiają się głosy, że najbliższe mecze będą decydowały o przyszłości Gul’i.

- Wisła jest cierpliwa i nie zamierza zwalniać szkoleniowca, ale zobaczymy, co wydarzy się po najbliższych spotkaniach, bo drużynę czeka maraton: spotkanie w Płocku, później Puchar Polski w Tychach i derby przy Reymonta - zaznacza Białoński.

Jawor: - Jestem daleki od zwalniania trenera, ale wiemy, jak się pracuje w Wiśle Kraków. Jeżeli będą trzy porażki, a ostatnia z nich z Cracovią, to przy Reymonta, by zmniejszyć gniew kibiców, bardzo często poświęcano trenera.

Wisła Płock - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy mecz?

Najbliższe spotkanie Wisła Kraków zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Mecz rozpocznie się w niedzielę o godz. 12.30.

PJ