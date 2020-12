Powracający problem braku napastnika, taktyczna szarża Petera Hyballi i bardzo trudna sytuacja kadrowa przed meczem z Lechem Poznań - w kolejnym odcinku Jasnej Strony Białej Gwiazdy dziennikarze Interii zastanawiają się, w którą stronę podążą Wisła.

Wideo

- Gdyby Felicio Brown Forbes wykorzystał choć jedną z czterech sytuacji w meczu z Legią, to o Wiśle rozmawialibyśmy dziś w zupełnie innych nastrojach. Krakowianie w ostatnich dwóch meczach prowadzili, a uciułali zaledwie punkt - mówi Michał Białoński, szef sportu Interii.

- Forbes mógł być Pawłem Brożkiem, który kiedyś lubił i potrafił strzelać bramki Legii. Napastnik nawet średniej klasy co najmniej jedną z tych sytuacji powinien wykorzystać, tymczasem Forbes wszystkie uderzenia miał złe - zaznacza Piotr Jawor, dziennikarz Interii.

- A tymczasem Tomas Pekhart z Legii miał rzut karny oraz pół sytuacji, a i tak zdobył dwa gole i zapewnił drużynie zwycięstwo. Sprawa napastnika odbija się teraz Wiśle czkawką - dodaje Paweł Karpiarz, dziennikarz Interii i zastanawia się, czy Wisła nie powinna jeszcze raz spróbować zatrudnić Alona Turgemana, któremu w czerwcu wygasa umowa z Austrią Wiedeń.

Plusem Wisły była jednak jej gra do 60. minuty. Krakowianie znów mocno zasuwali, do tego momentami potrafili zdominować Legię.

- Widać, że trener Hyballa stara się wprowadzić taktykę bezkompromisowego pressingu bez względu na to, czy zespół jest na to kadrowo i fizycznie przygotowany - uważa Białoński.

- Futbol Hyballi jest prosty do zrozumienia, ale trudny do zrealizowania. Jego zawodnicy mają zasuwać i atakować rywali bardzo wysoko. Hyballa już zapowiedział im trudny okres przygotowawczy, choć zapewnia też, że nie będzie to tylko nabijanie kilometrów bieganiem po górach - dodaje Jawor.

Karpiarz: - Hyballa mówił, że zawodnicy dobrze przyjęli jego taktykę, chcą się rozwijać i na razie widać, że nie marudzą. Teraz wszystko w rękach trenera przygotowania fizycznego.

Przed Wisłą jeszcze ostatni mecz roku - w sobotę o godz. 20 krakowianie zmierzą się na wyjeździe z Lechem Poznań. Rywal znajduje się w dołku, ale "Biała Gwiazda" też ma problemy, bo za kartki będą pauzowali Michal Frydrych i Maciej Sadlok.

- To bardzo ważne ogniwa defensywy. Lech jednak odrabia zaległości ligowe, bo w środę gra z Pogonią, więc przeciwko Wiśle to spotkanie będą czuli w nogach. Nie można jednak powiedzieć, że Wisła do Poznania jedzie po punkt jak po swoje - przyznaje Białoński.

Jawor: - Obrona bez Sadloka i Frydrycha oznacza jedno - grę jak najdalej od własnej bramki, więc Wisła po raz kolejny będzie musiała zagrać wysokim pressingiem.

Karpiarz: - Lech będzie miał w nogach Ligę Europy, Ekstraklasę i jeszcze zaległy mecz z Pogonią, więc jest szansa, że także będzie oddychał rękawami. Szanse na punkty są większe niż w meczu z Legią.

Czy Hyballa momentami jednak nie przeszarżował? Czy Wisła powinna zainteresować się jeszcze Alonem Turgemanem? I na co ją stać w zimowym oknie transferowym? Zapraszamy do odsłuchania Jasnej Strony Białej Gwiazdy.



Audio

