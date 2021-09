W 40. odcinku "Jasnej Strony Białej Gwiazdy" dziennikarze Interii Michał Białoński oraz Piotr Jawor porozmawiali ze szkoleniowcem Wisły Kraków Adrianem Gulą. Trener krakowian pojawił się w studiu dzień po porażce swojej ekipy z Pogonią Szczecin (0-1).

W najbliższej kolejce Wisłę czeka starcie z Piastem Gliwice. Szkoleniowiec zdradził, że na mecz z Piastem nie będzie jeszcze gotowy ani Alan Uryga, ani Serb Nikola Kuveljić. - Niko jeszcze nie będzie w pełnej dyspozycji. Jest to taka kontuzja, przy której trudno przewidzieć, ile dni jeszcze będzie pauzować. Na dziś, czuje ból przy intensywnym bieganiu. Natomiast przy mniej intensywnym ruchu jest OK. Wierzę, że będzie do dyspozycji po przerwie na reprezentację. Liczę za to, że na starcie w Gliwicach będzie już gotowy Patryk Plewka. To jest ważne dla nas - zaznaczył Gula. - Co do Alana Urygi, to wierzę, że będzie w stanie zagrać w sparingu podczas przerwy na reprezentację.

Adrian Gula. Czy jest problem na skrzydłach?

Piotr Jawor ocenił, że w Wiśle bardzo brakuje obecnie jakości na pozycjach skrzydłowych. - Mateusz Młyński na ten moment nie przekonuje. Choć oczywiście go nie skreślam. Nieprzypadkowo jednak próbował pan na tej pozycji Jana Klimenta. Wszystko dlatego, że za bardzo nie ma w kim wybierać. Liczę na Piotrka Starzyńskiego, który ma potencjał - zaznaczył dziennikarz Interii.

Gula odniósł się do tego, jak prezentuje się obecnie utalentowany Starzyński, który u Słowaka gra mniej, niż u jego poprzednika Petera Hyballi. - Piotrek ma oczywiście bardzo mocny potencjał. Byłem zaskoczony w pierwszych tygodniach pracy, jaką on ma szybkość, umiejętność wykorzystywania sytuacji. Ale on ma 17 lat. Musi pracować i jeszcze raz pracować i wtedy na sto procent będzie dostawał szansę w Ekstraklasie - stwierdził Gula.

Gula o Saviciu: Musi dać sygnał

Opiekun "Białej Gwiazdy" wspomniał też o innym graczu, który regularnie występował u Hyballi, a obecnie jest zupełnie bez formy. - Stefan Savić musi dać znać, że jest tutaj, jest zaangażowany, by pracować dla Wisły. Nie tylko na dziesiątce, ale także jako skrzydłowy - podkreślił Gula.

Szkoleniowiec Wisły mówił też o strategii ewentualnego wzmacniania drużyny. - Nie jest to tylko kwestia profilu zawodnika, wieku, ale też "kasy", pieniędzy. Nie będziemy kupować zawodnika za 3 miliony euro. Tak to może być w przeszłości, jak się Wisła będzie fajnie rozwijać. Dla mnie jest ważne, by przyszedł zawodnik lepszy, niż ci, których mamy na danej pozycji obecnie w kadrze i lepszy, niż gracze z CLJ. Najpierw sprawdzimy, czy mamy kogoś na daną pozycję z CLJ, tak by rozwijać swoich - zaznaczył.

Piotr Jawor zapytał trenera Gulę, po którego zawodnika z Ekstraklasy sięgnąłby, gdyby miał na taki cel nieograniczony budżet. - Ivi Lopez z Rakowa Częstochowa wygląda fajnie na "dziesiątce". To zawodnik bardzo dużej jakości - wskazał Słowak.