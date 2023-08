Jakub Błaszyczkowski w amerykańskim filmie. Dziś wielki finał

Gdy chłopak z Truskolasów pojawił się na treningu napompowanej milionami Wisły, niewielu miało wątpliwości, że to tylko dzięki znajomościom jego wujka. Tym razem Jerzy Brzęczek się jednak nie pomylił - Jakub Błaszczykowski stał się jednym z najbardziej przebojowych i najdroższych piłkarzy Wisły, choć początki jego kariery były równie trudne, jak w przypadku Roberta Lewandowskiego. Dziś wieloletni kapitan reprezentacji, jeden z najlepszych piłkarzy XXI w. i legenda Wisły kończy karierę, a żegnać będzie go ponad 30 tys. kibiców. Mecz Wisła - Stal Rzeszów o godz. 17:30. Transmisja w Polsacie Sport Extra, relacja na Sport.Interia.pl, stream on-line na Polsat Box Go.