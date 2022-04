Jakub Błaszczykowski w przerwie meczu zaatakował sędziów

Przy Reymonta atmosfera jest nerwowa, co udziela się również Błaszczykowskiemu, który jest współwłaścicielem klubu. Już w przerwie poniedziałkowego spotkania, gdy Wisła Kraków przegrywała 1-3, reprezentant Polski czekał na sędziów, którzy zeszli z murawy.

Na początku wymiana zdań była jeszcze spokojna.

- Panie sędzio. To nie jest pierwszy raz... Przy pierwszej bramce jest ewidentny faul - rozpoczął Błaszczykowski.

- O Fazlagiciu pan mówi? - dopytywał główny sędzia Damian Sylwestrzak.

- Tak.

- Sam wykonuje atak.

- Ale kto wybił piłkę?

- Ta piłka wybita nie padła jego łupem.

- I co z tego? Ale co pan mówi do mnie?

- Jak panu mówię jak ja to widziałem na boisku.

Po tych słowach arbiter zaczął odchodzić, a Błaszczykowski zaczął się denerwować. Za chwilę współwłaściciel Wisły już ostro atakuje sędziego:

- Oby Pan później nie dzwonił, jak, kur*, reszta. Bo zawsze później robicie to samo. Z Lechem też nie było, a później mi tłumaczycie 50 na 50. Już się na was zaczyna nagonka, za to co robicie kur... z VARem - krzyczy Błaszczykowski.

Ostatecznie mecz wygrała Wisła Płock (4-3), która zdobyła bramkę w 101. minucie po rzucie karnym, który również wzbudził kontrowersje. Zaraz po ostatnim gwizdku Błaszczykowski podbiegł do arbitra i ostentacyjnie bił mu brawo.

- Weź Kubę, weź Kubę - instruował jednego z pracowników klubu trener Jerzy Brzęczek, a za chwilę Błaszczykowski sędziowanie określił skandalem.

Przypomnijmy, że po tym spotkaniu nerwy puścił również Luis Fernandezowi , napastnikowi gospodarzy.

Po przegranej Wisła Kraków cały czas znajduje się w strefie spadkowej i do bezpiecznego miejsca traci dwa punkty.

Cracovia - Wisła Kraków. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Do końca sezonu zostały cztery kolejki, a najbliższe spotkanie Wisła zagra na stadionie Cracovii. Mecz w niedzielę o godz. 17.30, transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

