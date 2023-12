Hit transferowy w Wiśle Kraków? Nie ma żadnych wątpliwości

- Najważniejsze jest to, jak się kończy, i że te pozytywne emocje zostały z nami do ostatniej minuty. Do końca wierzyliśmy w to, że wygramy. Najważniejsze, że mamy trzy punkty i to jest pozytywny przekaz na rundę wiosenną - podkreślał po meczu z Polonią Mariusz Jop, trener Wisły.