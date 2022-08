Hiszpan błysnął w Wiśle, a dołączył do niego kolejny. Nie dali szans rywalom

W starciu rozgrywanym w ramach 7. kolejki Fortuna I Ligi Wisła Kraków podejmowała Skrę Częstochowa.

Tuż przed spotkaniem Wisła oficjalnie potwierdziła długo wyczekiwane wzmocnienie ofensywy. Do 2025 roku kontrakt z "Białą Gwiazdą" podpisał hiszpański napastnik Angel Rodado. 25-letni zawodnik ostatnio reprezentował barwy UD Ibiza. Jednak na efekty jego gry kibice muszą oczywiście poczekać.

W meczu ze Skrą wiślacy mogli za to liczyć na umiejętności rodaka Rodado, czyli Luisa Fernandeza. To on wykorzystał rzut karny z 37. minuty, po którym "Biała Gwiazda" objęła prowadzenie. Sam zresztą był faulowany w "szesnastce" - przez kapitana Skry Adama Mesjasza.

Hiszpański snajper uderzał też tuż przed przerwą z rzutu wolnego, ale obok bramki.

Wisła - Skra. Mateusz Młyński błysnął po przerwie

Ledwo sędzia odgwizdał początek drugiej połowy, a już Mateusz Młyński płaskim strzałem podwyższył prowadzenie Wisły na 2-0.

Ten gol wyraźnie dodał skrzydłowemu pewności siebie, bo wkrótce potem oddał też soczyste uderzenie z dystansu, które jednak poszybowało nad bramką. Z kolei w 60. minucie uderzenie Młyńskiego wybronił Jakub Bursztyn.

Od 70. minuty Wisła zaczęła jednak grać zbyt pasywnie, co parę razy próbowała wykorzystać ekipa z Częstochowy. W obliczu strat w środku pola sporo roboty zaczął mieć duet Adi Mehremić - Igor Łasicki. W drugiej linii brakowało nie tylko Vullneta Bashy, ale też tym razem Ivana Borny Jelicia Balty.

W końcówce Skra starała się zagrozić bramce Wisły jeszcze wrzutkami Bartłomieja Babiarza, ale na próżno.

Ostatecznie trzeciego gola zdobyła za to "Biała Gwiazda". W doliczonym czasie gry bramkę na 3-0 zdobył Konrad Gruszkowski.

Mimo dobrego wyniku, spotkanie ze Skrą było kolejnym, które udowadniało, że Wiśle jak najbardziej potrzeba świeżej krwi w ofensywie. Zwłaszcza, że jeszcze poza kadrą z powodów zdrowotnych był skrzydłowy Michael Pereira, a dopiero dochodzi do pełnej dyspozycji wspomniany Basha.

W tej sytuacji pozyskanie Rodado jest bardzo dobrą informacją dla fanów "Białej Gwiazdy".

Wisła Kraków - Skra Częstochowa 3-0 (1-0)

1-0 Luis Fernandez (k.) 37.

2-0 Młyński 47.

3-0 Gruszkowski 90+2.